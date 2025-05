Fabregas, non solo Roma. Su di lui anche il Leverkusen: la situazione

Su Fàbregas non solo la Roma: particolarmente vivo anche l’interesse del Bayer Leverkusen

L’ottima stagione del Como di Fàbregas ha attirato e non poco l’attenzione sull’allenatore spagnolo da parte di molti club. Tra questi, la Roma (dalla cui lista intanto bisogna escludere Allegri). Ma non solo.

L’ex stella del Barcellona è stato infatti inserito nella lista dei possibili allenatori per il post Ranieri, ma la panchina giallorossa non è affatto l’unica ad aver mostrato un concreto interesse nei confronti di Fàbregas.

Su di lui c’è infatti l’interesse del Bayer Leverkusen, che lo ha messo in lista tra i possibili nomi per il dopo Xabi Alonso. Come annunciato dallo stesso club tedesco infatti, l‘allenatore lascerà il club al termine della stagione, e Fàbregas è stato inserito tra i possibili profili in lista per la panchina.