Fabio Cannavaro riparte dalla panchina della nazionale asiatica

Nuova avventura in panchina per Fabio Cannavaro, che è ufficialmente il nuovo allenatore della nazionale uzbeka.

L’ex difensore, che in Italia ha guidato Benevento e Udinese, era senza squadra dalla fine della sua avventura ad aprile con la Dinamo Zagabria, ultima sua esperienza.

Riparte quindi dal calcio asiatico, dove aveva già allenato anche la nazionale cinese ad interim. Questa volta troverà l’ex Roma Eldor Shomurodov e il giovanissimo Kushanov del Manchester City.

Di seguito l’annuncio della federazione uzbeka.

Cannavaro CT dell’Uzbekistan: il comunicato

“La Federazione Calcistica dell’Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro — rinomato specialista, uno dei migliori difensori della sua generazione, tre volte partecipante alla Coppa del Mondo e vincitore del Mondiale FIFA 2006“.

Infine, il comunicato si conclude così: “L’allenatore italiano guiderà la nostra nazionale nella preparazione per la prossima Coppa del Mondo, che si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico“.