Lazio, Fabiani: “La partita vale moltissimo. Castellanos out? Scelta tecnica”

Redazione 21 Settembre 2025
Lazio, Fabiani (IMAGO) interna
Lazio, Fabiani (IMAGO)

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, prima del match contro la Roma.

È il tempo del derby della Capitale: Lazio e Roma si sfidano per il match di apertura della domenica di Serie A.

I biancocelesti arrivano alla partita dopo la sconfitta contro il Sassuolo al Mapei Stadium, così come i giallorossi che sono usciti sconfitti all’Olimpico contro il Torino.

Prima del match, Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue parole.

Lazio, le parole di Fabiani

Fabiani ha esordito così: “A parte la partita con il Como, che ha avuto degli episodi, abbiamo giocato delle ottime partite, poi il calcio è strano. Oggi è una partita da un sapore speciale, basta vedere lo spettacolo sulle tribune, per cui è una partita che vale tanto per noi. Ci teniamo moltissimo a fare risultato“.

Il ds ha concluso commentando la formazione in campo oggi, concentrandosi in particolare sull’assenza di Castellanos dal primo minuto: “Formazioni? Ho visto che gioca Pellegrini, ma non conta chi giochi, è una partita che va giocata indipendentemente dagli interpreti. Pedro e Castellanos? Credo che Taty sia una scelta tecnica, l’inserimento di Pedro è un campione, quando va in campo fa sempre la differenza. Ha valutato durante la settimana l’affidabilità degli 11 che vanno in campo“.