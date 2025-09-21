Lazio, Fabiani: “La partita vale moltissimo. Castellanos out? Scelta tecnica”

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, prima del match contro la Roma.

È il tempo del derby della Capitale: Lazio e Roma si sfidano per il match di apertura della domenica di Serie A.

I biancocelesti arrivano alla partita dopo la sconfitta contro il Sassuolo al Mapei Stadium, così come i giallorossi che sono usciti sconfitti all’Olimpico contro il Torino.

Prima del match, Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue parole.

Lazio, le parole di Fabiani

Fabiani ha esordito così: “A parte la partita con il Como, che ha avuto degli episodi, abbiamo giocato delle ottime partite, poi il calcio è strano. Oggi è una partita da un sapore speciale, basta vedere lo spettacolo sulle tribune, per cui è una partita che vale tanto per noi. Ci teniamo moltissimo a fare risultato“.

Il ds ha concluso commentando la formazione in campo oggi, concentrandosi in particolare sull’assenza di Castellanos dal primo minuto: “Formazioni? Ho visto che gioca Pellegrini, ma non conta chi giochi, è una partita che va giocata indipendentemente dagli interpreti. Pedro e Castellanos? Credo che Taty sia una scelta tecnica, l’inserimento di Pedro è un campione, quando va in campo fa sempre la differenza. Ha valutato durante la settimana l’affidabilità degli 11 che vanno in campo“.