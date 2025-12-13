Le parole del DS della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, nella consueta intervista pre partita a pochi minuti della gara contro il Parma

Tornare a fare tre punti dopo il pareggio contro il Bologna nell’ultima giornata: questo è l’obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri.

I biancocelesti prima del pareggio contro i rossoblù avevano conquistato i quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan di Allegri.

Vittoria che è arrivata 4 giorni dopo la sconfitta in Serie A sempre contro i rossoneri per 1-0 con il gol di Leao a San Siro.

A pochi minuti dalla gara contro il Parma il DS della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, ha parlato di vari temi.

Lazio, l’intervista pre partita di Fabiani

Fabiani ha cominciato l’intervista parlando del momento: “Stasera c’è una gara importante e poi penseremo alle altre. La squadra è in un momento di crescita e spero questo processo continui“.

Il DS della Lazio ha poi continuato soffermandosi del possibile mercato di gennaio: “Ci sono delle riflessioni ai massimi livelli. Il calcio comunque si può fare in tanti modi e quindi anche con le idee. Da quello che so siamo concentrati su alcune operazioni da fare. Ce le teniamo per noi e andiamo avanti per la nostra strada“.

“Nuno è e credo rimarrà un giocatore della Lazio”: le parole di Fabiani

Per concludere il dirigente biancoceleste si è espresso su Tavares: “Nuno è un giocatore della Lazio. Penso che lo scorso anno e a tratti anche in questa stagione ha fatto cose importanti. Comunque non bisogna crocifiggere un giocatore nel suo momento di calo. Tavares è e credo rimarrà un giocatore della Lazio“.