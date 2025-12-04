Lazio, Fabiani: “Mercato? Sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo fatto una riunione”

Le dichiarazioni di Fabiani rilasciate nell’intervista pre Lazio-Milan, valida per gli ottavi di Coppa Italia

Dopo appena cinque giorni dall’1-0 di San Siro, Lazio e Milan si affrontano nuovamente. Stavolta non in campionato, ma negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Poco prima del fischio di inizio della partita dello Stadio Olimpico di Roma, Angelo Mariano Fabiani è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset.

Ha esordito parlando del mercato: “Per quanto mi riguarda sono sempre stato fiducioso. Prima di gennaio manca ancora qualche settimana e ci porremo il problema a mercato aperto. La realtà dei fatti è che sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo fatto una riunione con il presidente e il mister“.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete del ds della Lazio.

Lazio, le parole di Fabiani

Fabiani ha proseguito parlando degli arbitri: “Accettiamo chi viene ad arbitrare. Abbiamo accettato l’arbitro a Milano, sappiamo che l’errore è umano. Ha anche arbitrato una buona partita nel complesso però poi ci sono degli episodi a parte. A volte noi dirigenti dovremmo respingere queste inutili polemiche perché finiti i 90 minuti rimane solo cosa si fa in campo“.

Infine ha concluso su Sarri: “È un po’ come la caccia alla volpe (ride, ndr). C’è grande stima reciproca. Per noi è importante avere lui in panchina, ci fa stare tranquilli i risultati e i miglioramenti si stanno vedendo. È iniziato un programma con lui di tre anni e vogliamo crescere con lui. È il nostro faro, la nostra guida“.