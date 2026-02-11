Le parole di Fabiani prima della sfida dei quarti di Coppa Italia tra il Bologna e la Lazio.

Sfida da dentro o fuori per la Lazio di Sarri che affronterà il Bologna per i quarti di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà poi l’Atalanta in semifinale.

I biancocelesti arrivano alla gara dopo il pareggio 2-2 contro la Juventus di Luciano Spalletti maturato con il gol di Kalulu al 95′ minuto.

In Coppa Italia, invece, gli uomini di Sarri agli ottavi di finale hanno eliminato il Milan di Massimiliano Allegri.

A pochi minuti dalla gara il DS della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato del momento dei biancocelesti.

Lazio, l’intervista pre partita di Fabiani

Fabiani ha cominciato parlando della momento della Lazio: “Penso che in fatto di personalità questi ragazzi hanno sempre dimostrato di averla. A Torino abbiamo subito questo gol nei secondi finali ma è una gara che ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi“.

Il dirigente biancoceleste ha poi continuato sull’importanza della gara: “Quanto lo è per il Bologna. Una semifinale può valere molto in questa stagione. Arrivati a questo punto non possiamo snobbarla“.

“Arbitri? Una tavola rotonda con tutte le componenti è dovuta”: le parole di Fabiani

Infine ha concluso sul tema arbitrale: “Io se posso esprimere un parere personale vi dico che l’arbitro deve tornare ad avere la centralità. Ci sono dinamiche che viste dall’arbitro non sono fallo ma viste al VAR hanno un altro senso. Penso che una tavola rotonda con tutte le componenti sia non solo dovuta ma molto importante per tutto il mondo calcio“.