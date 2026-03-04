Nel pre partita di Lazio-Atalanta, gara valida per le semifinali di Coppa Italia, Angelo Fabiani ha rilasciato un’intervista: le sue considerazioni

“Abbiamo il dovere di onorare questo campionato al di là di tutto e tutti” ha esordito Angelo Fabiani nell’intervista rilasciata a Sport Mediaset.

Lazio e Atalanta si affrontano nella semifinale di andata di Coppa Italia, e queste sono le dichiarazioni complete rilasciate dal direttore sportivo Fabiani prima del fischio d’inizio.

Le sue parole sullo stadio: “Avremmo voluto vedere lo stadio pieno, ma dobbiamo rispettare la volontà di tutti. I ragazzi sanno che è una partita importante per tutti: per loro, per la società, i tifosi. Siamo qui ed è giusto che i ragazzi se la giochino fino in fondo“.

Sempre sul rapporto con i propri tifosi, Fabiani ha poi aggiunto: “Credo ci voglia un po’ di buon senso da parte di tutti e questo è l’augurio che faccio per tutti. Arrivare in semifinale è un grande risultato, non è una cosa banale“.