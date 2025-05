Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato del futuro della squadra e dell’allenatore, Marco Baroni.

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha annunciato a Il Messaggero l’addio di Marco Baroni, confermando che l’allenatore non sarà alla guida della squadra nella prossima stagione.

In un momento di grande incertezza per molte panchine di Serie A, con diversi club ancora alla ricerca di una guida tecnica per il futuro, anche la Lazio si aggiunge all’elenco delle società che cambieranno allenatore.

Le parole di Fabiani al quotidiano romano pongono fine a un ciclo breve ma intenso e aprono ufficialmente il casting per la nuova panchina biancoceleste, con Maurizio Sarri in pole per sostituirlo.

Di seguito le parole del direttore sportivo biancoceleste.

Lazio, le parole di Fabiani su Baroni

Il direttore sportivo della Lazio commenta: “Baroni ha deciso di lasciare per ragioni personali, ma la Lazio ha comunque disputato due ottime competizioni, restando in corsa per la Champions fino alle battute finali. Sarebbero bastati pochi punti in più all’Olimpico per centrare l’obiettivo”.

Sulla squadra: “Avremo un nuovo allenatore, ma il percorso con i giovani continuerà. La squadra è solida: non smontiamo, semmai ripartiamo con ancora più convinzione”.

Infine, ha concluso: “Non venderemo nessun big: Mandas, Gila, Romagnoli, Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Zaccagni, Dia e Castellanos resteranno. L’unico intervento sarà una razionalizzazione dell’organico, con alcune uscite mirate: avere 26 giocatori di movimento per una sola competizione è eccessivo”.