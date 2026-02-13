La raccomandazione di Michael Fabbri a Nicolas prima del rigore di Fullkrug durante Pisa-Milan: le parole raccolte dalla Haier Cam

Michael Fabbri specifica il regolamento a Nicolas prima del rigore calciato da Fullkrug durante Pisa-Milan. L’arbitro della sezione di Ravenna ha infatti ricordato al portiere classe ’88 riguardo la posizione dei piedi da tenere sulla linea durante l’esecuzione, come raccolto grazie alla Haier Cam: “Tieni i piedi sulla linea non entrare nella porta perchè non si puó“.

L’attaccante tedesco ha poi fallito il penalty, calciando a lato e non riuscendo a trovare il raddoppio per la squadra di Massimiliano Allegri. Beffa completa, considerando che pochi minuti dopo è arrivato il gol del pareggio di Loyola, che ora costringe il Milan a cercare il gol della vittoria nel finale.