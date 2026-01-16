Fiorentina, resiste l’opzione Fabbian. Sohm possibile contropartita per il Bologna
Non c’è solo l’opzione Thorstvedt per il centrocampo della Fiorentina: resiste l’opzione Fabbian. Sohm possibile contropartita
Non c’è solo l’opzione che porta a Thorstvedt per il centrocampo della Fiorentina. Resiste infatti anche l’ipotesi Giovanni Fabbian, che in questa stagione ha segnato un gol in venti presenze tra tutte le competizioni.
I viola e il Bologna, avversari nel weekend di Serie A, potrebbero infatti lavorare a uno scambio. I viola sono pronti a offrire Simon Sohm come contropartita, arrivato alla Fiorentina dal Parma nel corso dell’ultimo mercato estivo.
Lo svizzero ha collezionato venti presenze in questa prima parte di stagione, segnando solo contro il Mainz in Conference League, pochi giorni prima rispetto all’arrivo di Paolo Vanoli.