Fiorentina, il prossimo obiettivo per il centrocampo è Fabbian

Dopo la trattativa in dirittura d’arrivo per Fazzini, la Fiorentina è interessata un altro giovane centrocampista della Serie A.

La Fiorentina lavora per costruire una rosa di livello in vista della prossima stagione di Serie A. Il club viola ha individuato come prossimo obiettivo Giovanni Fabbian.

Il classe 2003 ha un contratto in scadenza con il Bologna al 30 giugno 2028 ma la Fiorentina vuole continuare a plasmare la propria squadra “italiana”. Il club viola sta cercando di capire la situazione legata al suo cartellino tra Bologna e Inter.

Come raccontato nelle ultime ore, infatti, è in dirittura d’arrivo la trattativa che porta a Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli, per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Dopo Comuzzo, Terracciano, Parisi, Cataldi, Kean, Mandragora, Fagioli, Ranieri e probabilmente Fazzini, quindi, la Fiorentina vorrebbe anche un altro giovane talento della Nazionale Italiana.