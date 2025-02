FA Cup, Liverpool eliminato dal Plymouth Argyle

Il Liverpool è stato eliminato dalla FA Cup: sconfitta per 1-0 contro il Plymouth Argyle, squadra che milita in Championship.

Primi in Premier League con 6 punti di vantaggio sulla seconda e una partita ancora da recuperare. Primi in Champions League con 21 punti in 8 partite giocate nella fase a girone. La stagione del Liverpool fin qui era stata praticamente perfetta.

La squadra di Arne Slot è stata però eliminata dalla FA Cup, battuta 1-0 dal Plymouth Argyle, squadra ultima in Championship, la seconda divisione inglese.

A segnare il gol vittoria è stato Hardie al 56′ su calcio di rigore, con una rete che ha eliminato i fortissimi Reds dalla competizione.

Il Liverpool ha giocato una prestazione ben al di sotto dei suoi standard, ma bisogna sottolineare come tantissimi titolari non fossero convocati. Erano assenti infatti van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Mac Allister, Szoboszlai, Salah e Gakpo.

--> --> -->-->