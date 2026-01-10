FA Cup, impresa del Macclesfield FC: eliminato il Crystal Palace

Il Macclesfield FC, club di sesta divisione inglese, ha eliminato i campioni in carica dell’FA Cup del Crystal Palace

Ha dell’incredibile quanto è successo nel terzo turno di FA Cup, in programma oggi, sabato 10 dicembre 2025.

I campioni in carica del Crystal Palace hanno infatti perso 2-1 contro il Macclesfield FC, club di sesta divisione inglese, ovvero la National League North, in cui sono al momento al 14esimo posto in classifica.

La squadra di Glasner è andata sotto addirittura di due gol, segnati da Paul Dawson e Isaac Buckley-Ricketts, e hanno accorciato le distanze solo al 90′ con Yeremy Pino.

Il Macclesfield FC ha riportato all’attualità un record che resisteva dal 1909: l’ultima volta in cui la squadra detentrice del titolo è uscita dalla competizione per mano di un club non professionistico.