Roma, torna in lista Ezzalzouli
La Roma torna a pensare ad Abde Ezzalzouli per rinforzare gli esterni: i giallorossi avevano mostrato interesse nelle scorse settimane
La Roma torna a pensare ad Abde Ezzalzouli, esterno del Betis.
Il club giallorosso aveva mostrato interesse già nelle scorse settimane per il classe 2001, che era stato seguito anche dal Como.
La squadra di Gasperini sta cercando un profilo per rinforzare gli esterni, e dunque tra i nomi valutati c’è di nuovo quello di Ezzalzouli.
Nella scorsa stagione ha giocato oltre 45 partite tra tutte le competizioni, segnando 9 gol.