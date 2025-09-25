Simonelli: “Milano senza stadio rischia di perdere gli Europei”

Le parole del presidente della Lega Serie A sulla questione legata allo stadio di Milano

In una lunga intervista ai microfoni de “la Repubblica”, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito alla questione legata allo stadio di Milano.

All’inizio della sua intervista, ha dichiarato: “È doloroso dirlo, ma ormai San Siro è uno stadio inadeguato. Non è attrezzato per ospitare le partite dell’Europeo 2032. Non può essere ristrutturato e non è stato possibile farlo neppure quando il proprietario di uno dei due club era alla guida del governo. Milano senza Europeo? Una figuraccia incalcolabile“.

Il presidente della Lega Serie A ha poi continuato: “Sarà un danno per la città se si dovesse buttare a mare tutto questo processo per questioni ideologiche, perché se non avranno San Siro i due club finiranno per fare nuovi stadi fuori dal comune di Milano. Il nuovo stadio si chiamerà sempre San Siro, anche se penso che i diritti di nome saranno rilevati da un brand italiano molto noto. L’unico modo per mantenere la storicità di quello stadio è fare quello nuovo sulla stessa area”.