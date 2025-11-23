La storia d’amore è riscritta: Eze e l’Arsenal si prendono il North London derby

L’Arsenal travolge il Tottenham e scappa a 6 punti dal Chelsea secondo in classifica, in attesa dello scontro diretto a Stamford Bridge.

Quella tra Eberechi Eze e l’Arsenal assomiglia così tanto a una storia d’amore da non sembrare vero. Invece ciò che è accaduto nel tardo pomeriggio dell’Emirates aggiunge un nuovo capitolo a un racconto già bellissimo.

L’Arsenal travolge per 4-1 il Tottenham di Frank e vola a 29 punti in classifica dopo 12 giornate, mettendo sei punti di distanza dal Chelsea prima inseguitrice. I Gunners approfittano del doppio stop di Manchester City e Liverpool per provare un primo allungo in vetta, e lo scontro diretto di Stamford Bridge del prossimo weekend assomiglia quasi già a un match point.

Il derby del nord di Londra non è mai una partita scontata, chiedere al direttore di gara Oliver che ha dovuto gestire diverse situazioni comportamentali. Le provocazioni di Richarlison e la rissa finale, con protagonista proprio il brasiliano, sono solo alcune delle dinamiche che hanno condito la gara.

Duelli, falli ma anche prodezze e cerchi che piano piano si chiudono. Basterebbe vedere la carriera di Eberechi Eze, cresciuto con un sogno nel cassetto, che questa sera ha preso una piega davvero inspiegabile.

Tripletta proprio al Tottenham: il sogno di Eze continua

Sembra scontato, ma chi se non Eberechi Eze avrebbe potuto decidere il North London derby. L’esterno offensivo inglese, utilizzato da Arteta come centrocampista offensivo, è stato il dominatore assoluto contro gli Spurs. Destro, sinistro e poi ancora destro sono i piedi con cui ha realizzato la sua prima tripletta in maglia Arsenal, la quarta in assoluto per un giocatore dei Gunners contro il Tottenham.

Una storia d’amore quella tra lui e il club rivelata in estate proprio dopo il suo trasferimento dal Crystal Palace: “Ero pronto ad andare al Tottenham, ma dal momento in cui è arrivato l’Arsenal, sarebbe sempre stato loro”, aveva dichiarato in un’intervista al The Athletic. Al bambino cresciuto all’ombra di Highbury ora resta una sola cosa per chiudere definitivamente quel cerchio aperto da 21 anni.