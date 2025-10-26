Eze “fa male” al suo passato ma fa felice l’Arsenal: gunners primi a +4 sul Bournemouth

Il gol dell’ex di Eberechi Eze decide Arsenal-Crystal Palace: Arteta a 4 lunghezze di distanza di vantaggio sulla squadra di Iraola.

Un pomeriggio di emozioni contrastanti per Eberechi Eze. Il destro al volo del numero 10 dell’Arsenal ha deciso il match di Premier League contro il Crystal Palace.

Un gol, il primo con addosso la maglia che ha sempre sognato e con cui è cresciuto, dal sapore dolceamaro dal momento che è arrivato proprio contro la squadra che quel sogno gli ha permesso di realizzarlo, il Crystal Palace.

Cinque anni a Selhurst Park intensi, fatti di una crescita stagione dopo stagione. La riconoscenza Eze l’ha sempre dimostrata, anche nel pomeriggio odierno, quando dopo il gol ha deciso di non esultare.

Il suo, però, è un timbro dalla consistenza indelebile visto che permette ad Arteta di provare per la prima volta in stagione una “mini” fuga in vetta.

Stop Liverpool e City, l’Arsenal allunga ancora

Certi gol hanno un peso diverso dagli altri. Il discorso può valere benissimo proprio per il gol di Eze, che al 39′ del primo tempo ha tranquillizzato l’ambiente Arsenal. Una vittoria sinonimo di una fiducia che continua a crescere, visti anche i responsi degli altri campi. Il Liverpool, nella tarda serata di sabato 25, ha perso di nuovo per 3-2, contro il Brentford.

Insieme ai gunners, poi, giocava il Manchester City che è caduto a sua volta a Birmingham per 1-0 in casa dell’Aston Villa. Una serie di combinazioni che fanno felice Arteta, nonostante comunque siano solo 4 e 5 i punti di vantaggio su Bournemouth e Sunderland, sorprese del campionato.