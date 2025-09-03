Mario Rui (Imago)

Mario Rui potrebbe tornare in campo dopo l’esperienza al Napoli: c’è stato un sondaggio da parte dell’Eyupspor per lui

Il calciomercato è terminato, ma le squadre hanno ancora tempo per puntellare le proprie rose guardando al mercato svincolati.

È quello che sta facendo anche l’Eyupspor, club di Super Lig turca che ha effettuato nelle ultime ore un sondaggio per Mario Rui.

Il portoghese è infatti senza squadra dallo scorso gennaio, quando al termine di 7 anni e mezzo con il Napoli ha lasciato la Campania risolvendo il contratto.

Dopo diverse stagioni da titolare sulla fascia mancina, che lo hanno visto anche alzare uno Scudetto, Mario Rui potrebbe dunque tornare presto in campo.