Allianz Stadium (imago)

Il comunicato della holding proprietaria della Juventus in risposta all’offerta ricevuta da Tether per l’acquisizione del club

Dopo la proposta di Tether per acquisire l’intera quota di Exor nella Juventus, è arrivata la risposta della holding tramite un comunicato ufficiale: “Exor N.V. (“Exor” o la “Società”) annuncia che il suo Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità una proposta non richiesta presentata da Tether Investments, S.A. de C.V. (“Tether”) per acquisire tutte le azioni della Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o il “Club”) di proprietà di Exor”.

Il comunicato prosegue: “Exor riafferma le sue precedenti dichiarazioni coerenti secondo cui non ha intenzione di vendere nessuna delle sue azioni della Juventus a terzi, incluso ma non limitato a Tether con sede a El Salvador. La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nel Club, sostenendo il suo nuovo team di gestione nell’esecuzione di una chiara strategia per fornire risultati forti sia dentro che fuori dal campo”.