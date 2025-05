Juventus, Evra: “Del Piero una leggenda. I tifosi sperano nel suo ritorno”

Patrice Evra (Imago)

Tanti VIP presenti al Gran Premio di Formula Uno a Monaco. Le parole di Evra su Del Piero e sulla Juventus

Nel weekend di Formula Uno si corre il GP di Monaco. La Ferrari di Charles Leclerc parte in prima fila di fianco alla McLaren di Lando Norris.

Come sempre, tantissimi personaggi famosi sono presenti nel Principato per assistere a quella che viene definita “la gara più glamour del mondiale”. Tra questi, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Patrice Evra: “Spero che la Ferrari torni dove dovrebbe essere”.

Alla domanda se sarà presente sabato prossimo a Monaco di Baviera alla finale di Champions League, l’ex calciatore francese ha risposto: “Se non sono in viaggio in giro per tutto il mondo, sabato potrei esserci”.

Infine, interpellato sulla Juventus, Evra ha detto: “Del Piero sulla panchina della Juve? Alex è una leggenda, una brava persona. I tifosi dicono che persone come lui e me dovrebbero tornare nel club. Abbiamo il vero fuoco”