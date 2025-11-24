Questo sito contribuisce all'audience di

Everton in 10 contro il Manchester United per una lite tra compagni di squadra

Redazione 24 Novembre 2025

Everton in 10 con lo United per una lite tra compagni: ecco cosa è successo.

Dopo soli 13 minuti di gioco l’Everton rimane in 10 in campo contro lo United a causa di una lite tra compagni di squadra. Dopo il tiro di Bruno Fernandes Gueye se la prende con Keane alzando anche le mani.

Dopo alcuni spintoni i due giocatori vanno sul faccia a faccia e poi Gueye tira anche uno schiaffo al compagno.

Il portiere dell’Everton intanto si è avvicinato al numero 27 che viene espulso subito dopo. Keane ha poi continuato a prendersi a parole con il compagno che viene allontanato dal campo dallo stesso Pickford.

Non si sono capite bene le dinamiche dell’accaduto e soprattutto che cosa abbia portato a questa reazione violenta in campo.