Everton in 10 contro il Manchester United per una lite tra compagni di squadra

Everton in 10 con lo United per una lite tra compagni: ecco cosa è successo.

Dopo soli 13 minuti di gioco l’Everton rimane in 10 in campo contro lo United a causa di una lite tra compagni di squadra. Dopo il tiro di Bruno Fernandes Gueye se la prende con Keane alzando anche le mani.

Dopo alcuni spintoni i due giocatori vanno sul faccia a faccia e poi Gueye tira anche uno schiaffo al compagno.

Il portiere dell’Everton intanto si è avvicinato al numero 27 che viene espulso subito dopo. Keane ha poi continuato a prendersi a parole con il compagno che viene allontanato dal campo dallo stesso Pickford.

Non si sono capite bene le dinamiche dell’accaduto e soprattutto che cosa abbia portato a questa reazione violenta in campo.