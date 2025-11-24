Everton, Moyes dopo il rosso a Gueye: “Mi piace molto che i miei giocatori si infastidiscano a vicenda”

Le parole di David Moyes dopo quanto accaduto tra Gueye e Keane durante Manchester United-Everton.

Succede di tutto in questo lunedì sera di Premier League. Nella sfida tra Manchester United ed Everton gli ospiti sono rimasti in 10 in campo dopo soli 13 minuti a causa dell’espulsione di Gueye. Il numero 27 infatti dopo un diverbio con il compagno Keane ha deciso anche di tirargli uno schiaffo.

Nonostante l’inferiorità numerica l’Everton è comunque riuscito a strappare i tre punti al club di Amorim. Al termine del match David Moyes è intervenuto ai microfoni di Sky Sports commentando quanto accaduto.

“Ero un po’ infastidito ma anche contento, vuol dire che ci tengono. Se non fosse successo niente dopo, non credo che nessuno allo stadio si sarebbe sorpreso. Penso che l’arbitro avrebbe potuto prendersi un po’ più di tempo per pensare alla decisione. Mi è stato detto che se schiaffeggi un tuo giocatore o se lasci un braccio dentro, potresti trovarti nei guai, ma c’è anche un altro lato della medaglia. Mi piace molto che i miei giocatori si azzuffino e si infastidiscano a vicenda“, ha esordito.

Infine ha concluso: “Se vuoi una squadra vincente, con la resilienza e la tenacia che ci hanno portato al risultato, allora devi avere giocatori che reagiscono in quel modo. Sono deluso per l’espulsione, ma ogni giocatore dirà quanto si arrabbia con i propri compagni di squadra. Si è scusato nello spogliatoio per l’espulsione, ha elogiato senza sosta i giocatori per la loro prestazione stasera e li ha ringraziati“.