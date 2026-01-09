Everton, si valutano Holm e Norton-Cuffy

L’Everton, alla ricerca di un terzino destro, sta guardando anche in Serie A: si valutano Holm e Norton-Cuffy

L’Everton, di proprietà dei Friedkin come la Roma, sta guardando anche alla Serie A per eventuali rinforzi in questo calciomercato.

La squadra allenata da David Moyes è infatti alla ricerca di un terzino/esterno destro e valuta i profili di Holm del Bologna e Norton-Cuffy del Genoa.

Il primo ha giocato 9 partite in questa stagione in campionato, realizzando un gol e mettendo a referto ben 4 assist.

18 sono invece le presenze per l’inglese del Genoa, che vanta 1 gol e 1 assist in campionato.