Evani: “Mancini amico della Sampdoria, ma le scelte le facciamo noi. Sibilli è recuperato”

Le parole dell’allenatore della Sampdoria Evani alla vigilia della sfida contro la Cremonese.

“Sibilli recuperato, Borini sta mettendo sempre più benzina nelle gambe: a Carrara sbagliato atteggiamento, domani affrontiamo una delle squadre più forti del campionato”. Così Evani alla voglia della gara della Sampdoria al Ferraris

Giornata di lavoro oggi a Bogliasco, ma non solo, a meno uno dalla sfida alla Cremonese al Centro Sportivo Mugnaini è stato tempo anche di parole. Quelle dell’allenatore della Sampdoria Alberico Evanic che ha introdotto così la sfida del Ferraris. “Prima di iniziare con le domande vorrei fare una premessa. Abbiamo accettato questo incarico senza pensare un secondo alle difficoltà che avremmo potuto incontrare: perché questa maglia l’abbiamo indossata, perché in questa squadra ci abbiamo giocato, sappiamo quello che è l’attaccamento dei tifosi e quello che rappresenta. Abbiamo firmato un contratto di due mesi, l’obiettivo è quello di concentrarci solo sul finale di stagione, l’obiettivo è dare tutto insieme il nostro contributo. In questi venti giorni ho apprezzato anche il calore umano dei ragazzi, se fossi in grado giocherei in campo con loro”.

Poi vorrei toccare l’aspetto Mancini: sicuramente è innegabile abbia parlato per amicizia col presidente e per l’affetto per la Samp per proporre un certo tipo di situazione, io sono orgoglioso di essere qui, ma assicuro non tiri i fili, decisioni e scelte sono frutto dello staff. Proprio per rispetto non si permetterà mai di interferire in tutto questo, poi è chiaro che ci sentiamo come fatto sempre anche prima di arrivare qua e parliamo”.

Passando alla gara, facendo un passo indietro a Carrara. “Purtroppo non abbiamo sfruttato l’iniezione di fiducia avuta col cittadella, avevamo la giusta tensione e la giusta carica: siamo andati a Castellammare (partita con la Juve Stabia poi spostata a fine stagione) a fare una gara che probabilmente una volta sospesa ci ha un po’ svuotato come carica emotiva ed agonistica. Adesso lo sappiamo tutti, a Carrara abbiamo sbagliato atteggiamento. La differenza tra il lavoro in settimana e la partita? Probabilmente come detto la sospensione della gara ci ha fatto perdere carica agonistica, non abbiamo sfruttato la fiducia che veniva dalla vittoria col Cittadella. Può essere anche un problema di personalità, non lo so, ma vedendoli in settimana in campo mi chiedo come si possa essere in questa situazione”.

Sampdoria, le parole di Evani

Quartultimo posto in classifica, in piena zona playout. “Ora ci aspetta la Cremonese, tra le squadre più forti del campionato, a livello di valori una delle più forti del torneo. – alla quale la Sampdoria arriva recuperando alcuni dei suoi infortunati – Il problema Sibilli (convocato ma non in campo con la Carrarese per un fastidio) ha cambiato purtroppo le nostre scelte e il nostro atteggiamento, abbiamo perso quello su cui stavamo lavorando: è un giocatore importante, sta bene ed è a disposizione. Cragno ieri si è allenato quindi non dovrebbero esserci problemi. Vieira si trascina un problema da tempo, per la sua voglia non si è mai tirato indietro, ha preso una botta alla solita caviglia, ieri non si è allenato vedremo oggi”.

Dall’infermeria all’undici che scenderà in campo. “Cambio di modulo e di interpreti? Lo avevo detto che avrei cambiato valutazioni, che avremmo fatto delle scelte, speriamo possano essere quelle corrette. A Carrara siamo stati superficiali e la superficialità si paga, non ci erano sicuramente superiori tecnicamente ma nell’atteggiamento si. Involuzione Ricci? cittadella è stato tra i migliori, l’ho avuto nelle giovanili, come valore non si discute. Chiaro abbia a disposizione non undici giocatori e posso fare delle scelte: non è questione di un giocatore che può trascinare gli altri, è il gioco di squadra che fa aumentare la leadership e il coraggio ad ognuno di loro.

Evani: “Momento delicato, mi aspetto una reazione caratteriale”

Lavoro fatto sulla testa? Quello che vedo in allenamento, anche questa settimana, mi porta a pensare di non poter dire nulla se non bravi ai ragazzi. Però un conto è giocare liberi e sereni dalla classifica e un conto è giocare dovendo fare risultato. Soprattutto se non c’è questa grandissima personalità”. Pressione che aumenta, a meno quattro dalla fine del campionato. “Problema rapporto col pubblico? – la Sampdoria domani sarà in campo nel suo Ferraris – Il pubblico l’ho conosciuto ai tempi da giocatore, l’ho visto da fuori, l’ho pesato col Cittadella, di meglio non si può avere. Più utile in questo momento chi può avere meno minuti in stagione ma testa meno pesante? Abiuso mi ha sorpreso, è giovane, ha qualità, ha voglia di crescere, è un giocatore affidabile sul quale possiamo contare.

Borini sta migliorando, sta mettendo sempre più benzina nel serbatoio: ha qualità, il suo problema è la condizione fisica”. Condizione fisica da recuperare dopo le settimane di allenamento in solitaria per l’attaccante, mentre la squadra “fisicamente sta bene, ha lavorato molto più intensamente rispetto alle settimane precedenti. Hanno capito tutti che il momento è delicato, mi aspetto una reazione caratteriale, perché al di là del sistema di gioco conta quello che ci si mette dentro”.