Evani, Mancini e Lombardo: la Sampdoria si affida ai suoi campioni

Alberico Evani, Attilio Lombardo e Roberto Mancini: tre volti storici della Sampdoria tornano nel club blucerchiato

La Sampdoria sta cercando di fare il massimo per restare in Serie B ed evitare la retrocessione in C. Come raccontato nelle scorse ore la società ha deciso di puntare su tre figure storiche del club: Alberico Evani, Attilio Lombardo e Roberto Mancini.

Il primo occuperà il ruolo di allenatore. Lombardo sarà il vice e Mancini sarà direttore dell’area tecnica. Tre figure molto importanti nell’ambiente blucerchiato.

Basti tornare alla stagione 1993/1994 quando la Sampdoria, allo stadio Luigi Ferraris, vinse la finale di Coppa Italia 6-1 contro l’Ancona grazie ai gol di Pietro Vierchowod, Mauro Bertarelli, l’autogol di Sebastiano Vecchiola e, soprattutto, i centri di Alberico Evani e la doppietta di Attilio Lombardo.

Una squadra ricca di campioni. Giocatori molto forti che hanno scritto pagine importanti del calcio italiano e non solo. Per capirci: era quella Sampdoria che, nel gennaio del 1994, accolse una leggenda come Ruud Gullit.

La Sampdoria si affida ai suoi campioni

La Sampdoria si affida dunque alla storia del suo club. Al suo passato. A quei giocatori – oggi diventati ‘grandi’ – che proveranno a salvare la Sampdoria dalla possibile retrocessione in Serie C.

Evani era nello staff di Roberto Mancini a Euro 2020 che ha visto trionfare l’Italia di Gianluigi Donnarumma e compagni. Nel dettaglio: Evani era il vice commissario tecnico.