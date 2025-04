Sampdoria, Evani: “Doveroso fermarsi, Borini sta crescendo di condizione”

“Doveroso fermarsi, Carrarese gara fondamentale. Sono tutti a disposizione, Borini sta crescendo nella condizione”: così l’allenatore della Sampdoria Evani dalla sala stampa del Mugnaini di Bogliasco ad un giorno dalla gara dello Stadio dei Marmi

Giornata di vigilia in casa Sampdoria, che domani affronterà la Carrarese in trasferta, scontro diretto con vista salvezza che l’allenatore della Sampdoria Evani dalla sala stampa del Mugnaini ha introdotto così, partendo dal rinvio della gara con la Juve Stabia dopo la notizia della morte di Papa Francesco.

“E’ stata una settimana particolare, era anche doveroso che tutto lo sport si fermasse per la perdita di un personaggio mondiale. Per quanto riguarda il nostro lavoro, da una parte ci ha un po’ interrotto il ritmo delle partite, ma dall’altra abbiamo avuto più giorni per migliorare alcuni meccanismi nelle due fasi. Ora c’è una partita fondamentale”.

Contro una Carrarese che lui conosce bene. “Conosco sia la precedente proprietà della famiglia Grassi, del ds Devoti, sia questa nuova, ho avuto anche la possibilità di vedere lavorare l’allenatore l’anno scorso. E’ una squadra che in casa ha fatto il maggior numero di punti, cercheremo di limitare i loro punti di forza e sfruttare i nostri, che non sono pochi. Essendo davanti a noi, mantenere la distanza sarebbe per loro un vantaggio, noi cercheremo di fare la gara e di essergli superiori sul campo e possibilmente anche nel risultato”.

Si giocherà su di un campo sintetico, che ha portato la Samp ha modificare i carichi di lavoro nell’avvicinamento alla gara. “Giocare sul sintetico cambia un po’ il modo, di rimbalzo della palla, tante cose. Per chi ha dei problemini fisici li può portare un po’ più in evidenza. Questa settimana abbiamo risparmiato alcuni giocatori proprio per questo motivo, ma ora sono tutti disponibili e disposti a giocare. Le scelte dipenderanno anche dal campo? No. Le nostra richieste, sia che giochi sul sintetico o sull’erba, sono quelle. Stiamo lavorando su quello e non vorrei modificare”.

Sulla continuità a livello tattico. “La nostra idea è quella, poi a seconda del sistema di gioco dell’avversario cambieranno certi movimenti. La Juve Stabia e la Carrarese non si discostano molto se non per gli interpreti”.

“Stanno tutti bene. Meulensteen? Sta migliorando molto”

Dal gruppo ai singoli. “La botta alla tibia di ieri a Coda? Sì ieri, ma stamattina era già a posto. C’era qualcuno che aveva un principio di pubalgia e per questo gli abbiamo risparmiato qualcosa, ma stanno tutti bene”. Chi sta recuperando dopo i mesi di allenamenti in solitaria è Fabio Borini, rientrato tra i convocati.

“Sta cominciando ad aumentare il ritmo e anche la condizione, chiaramente è un giocatore le cui qualità tecniche non si discutono. , può fare più ruoli, io non vorrei certo impiegarlo in difesa. E’ un ragazzo intelligente, con buone capacità di apprendimento e tecnicamente valido. Ho visto miglioramenti in questi giorni e diventerà un giocatore importante per la squadra”.

Sampdoria, Evani: “Fattori esterni? Credo a un calcio di merito”

Gruppo che Evani vede mentalmente pronto per affrontare le prossime cinque finali. “L’allenamento è una cosa, la partita è un’altra. In allenamento li vedo preparati, mi auguro abbiano lo stesso atteggiamento anche in partita”. Per risalire una classifica che vede la Sampdoria in una posizione ad inizio stagione difficilmente immaginabile.

“La posizione di classifica non torna per il prestigio della società e per gli interpreti. Peso di fattori esterni? Io credo ad un calcio di merito, se saremo più bravi di loro meriteremo di vincere, sennò non ci voglio neanche pensare. Lo slittamento della scorsa giornata scorsa? Non mi sono neanche informato e non ho guardato il calendario per vedere se uno avesse dei vantaggi o meno. Io mi focalizzo sulla prima partita che abbiamo, poi ci penseremo”.