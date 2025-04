Sampdoria, una giornata di ritorni al passato: la ricostruzione di quanto successo

Una giornata di profondi cambiamenti in casa Sampdoria: obiettivo centrare la permanenza in Serie B.

La rivoluzione in casa Sampdoria è ufficialmente cominciata. Dopo l’esonero di Semplici, la società blucerchiata ha affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alberico Evani, con Attilio Lombardo nel ruolo di vice allenatore: un ritorno al passato e una scelta d’esperienza per provare a dare una scossa a una stagione finora deludente.

Ma le novità non si fermano alla panchina. A livello dirigenziale, infatti, Andrea Mancini sarà il nuovo direttore sportivo della Samp, incarico che aveva già ricoperto nella scorsa stagione. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore, dopo che avrà risolto il contratto che lo lega ancora al Barcellona.

Accanto a lui, anche il padre Roberto Mancini, che darà una mano come consulente esterno del presidente Manfredi. Nessun contratto federale, nessun ruolo nell’organigramma ufficiale: una figura di supporto, ma con un obiettivo diverso.

L’ex commissario tecnico dell’Arabia Saudita, infatti, non intende chiudere con la carriera da allenatore e la sua presenza a Bogliasco – già prevista da martedì 7 aprile – sarà limitata a questi ultimi due mesi di stagione. Una mano ai suoi uomini, senza esporsi troppo.

I contatti con Iachini e il ruolo di Mancini: com’è nata la nuova Sampdoria

Nel corso della mattinata ci sono stati contatti continui con Iachini, che era pronto ad accettare la proposta blucerchiata sempre con Roberto Mancini come figura di consulente esterno. Poi la scelta è ricaduta su Evani, che ha detto sì subito al contrario di Iachini che chiedeva invece delle garanzie sul prossimo anno.

Un cambio di rotta evidente, con Mancini pronto a seguire da vicino la squadra per tre volte a settimana. Ma l’ex allenatore della Nazionale non vuole alimentare equivoci: resterà concentrato sulla propria carriera da tecnico, pur contribuendo alla riorganizzazione blucerchiata in questo momento delicato (clicca qui per sapere i dettagli del nuovo ruolo di Mancini).

Il nuovo organigramma della Sampdoria

Alberico Evani è ufficialmente il nuovo allenatore della Samp, con Attilio Lombardo come vice.

Andrea Mancini sarà il nuovo DS, ma verrà annunciato solo dopo la risoluzione del contratto col Barcellona.

Roberto Mancini supporterà la società da consulente esterno, senza incarichi formali o federali.

La Sampdoria prova a ripartire con un mix di volti noti e nuove energie: il futuro è ancora tutto da scrivere, ma la scossa è arrivata.