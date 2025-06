Europei Under 21, Italia-Romania: le formazioni ufficiali

L’Italia di Carmine Nunziata inizia il suo cammino negli Europei Under 21. Gli azzurrini fanno il loro esordio contro la Romania

L’Italia inizia la sua avventura nell’Europeo Under 21. Oggi, 11 giugno, gli azzurrini debutteranno nel torneo contro la Romania. La sfida – in diretta su Rai 2 – andrà in scena alle ore 21:00 a Trnava.

Proprio la Romania ha ospitato, insieme alla Georgia, la scorsa edizione degli europei nel 2023. Due anni fa a vincere fu l’Inghilterra che batté in finale la Spagna. Quest’anno la competizione si svolgerà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno.

Oltre alla Romania, nel girone A l’Italia sfiderà la Spagna e i padroni di casa del torneo. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime 2 classificate dei 4 gironi. La capolista del girone A affronterà la seconda classificata del girone C, mentre chi occuperà la vetta del raggruppamento B si giocherà il pass per le semifinali contro la seconda del girone D.

Carmine Nunziata ha scelto la migliore formazione per centrare una vittoria all’esordio. Ecco gli undici azzurrini titolari nella sfida contro la Romania.

Italia-Romania, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto. Allenatore: Carmine Nunziata.

ROMANIA (4-3-3): Sava; Strata, Ignat, Ilie, Borza; Corbu, Akdag, Grameni; Stoica, Munteanu, Ilie. Allenatore: Daniel Pancu.

Dove vedere la partita

La partita tra Italia e Romania, valevole per la prima giornata del girone A degli Europei Under 21, andrà in scena mercoledì 11 giugno alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e si potrà seguire live anche su Rai Play.