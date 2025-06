Dall’11 giugno al 28 giugno si svolgeranno i campionati Europei Under 21 e si giocheranno in Slovacchia: ecco tutte le info sul torneo

Lunedì 11 giugno inizierà la nuova edizione dell’Europeo Under 21, torneo dedicato alle migliori nazionali del “vecchio continente” che si svolge ogni due anni. Nella precedente edizione del 2023 – svoltasi in Romania – a trionfare è stata l’Inghilterra che ha battuto la Spagna in finale.

Quest’anno il torneo si svolgerà in Slovacchia ed è come sempre composto da una prima fase a gironi e poi una successiva seconda parte ad eliminazione diretta.

Sono previsti quattro gironi da quattro squadre per un totale di sedici partecipanti: tra le selezioni inserite nel gruppo A c’è anche l’Italia assieme ai padroni di casa della Slovacchia, oltre a Spagna e Romania.

Nel girone B troviamo invece: Repubblica Ceca, Germania, Inghilterra e Slovenia. Nel gruppo C ci sono: Portogallo, Francia, Polonia e Georgia. Infine c’è il raggruppamento D che è composto da Finlandia, Olanda, Ucraina e Danimarca.

Il tabellone e il format del torneo U21

Si qualificheranno per i quarti di finale del torneo le prime due classificate in ciascuno dei quattro gironi: questi primi raggruppamenti termineranno dopo tre turni in cui tutte le squadre si sfideranno tra loro in partita singola.

Ai quarti si affronteranno poi la prima classifica contro la seconda di un altro gruppo con questi accoppiamenti: le qualificate del girone A incontrano quelle del C e invece quelle del girone B affrontano quelle del D.

Europei Under 21: date, città e stadi

Gli Europei Under 21 del 2025 si giocheranno in otto città slovacche e ognuna di queste ha uno singolo stadio in cui si giocheranno le gare del torneo: Bratislava (stadio Tehelné pole da 22.500 posti), Trnava (stadio Anton Malatinský da 18.200 posti), Kosice (Košická futbalová aréna da 12.555 posti), Dunajská Streda (MOL Arena da 12.700 posti), Zilina (Štadión pod Dubňom da 10.897 posti), Trencin (Štadión Sihoť da 10.000 posti), Nitra (Stadio pod Zoborom da 7480 posti) e infine a Presov (Futbal Tatran Aréna per cui, dopo gli ultimi lavori di costruzione, non è ancora nota la capienza finale).

I tre turni della fase a gironi verranno disputati nella settimana dall’11 al 18 giugno. Dopo tre giorni di riposa, inizieranno poi i quarti di finale che andranno in scena il 21 e il 22 giugno. Spazio poi il 25 alle semifinali (che sono in programma a Bratislava e a Kosiece) e infine la finalissima degli Europei Under 21 si giocherà sabato 28 nella capitale, Bratislava.

A cura di Federico De Milano