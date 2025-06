Europei Under 21, le avversarie dell’Italia

Tutte le avversarie dell’Italia agli Europei Under 21.

Manca sempre meno all’inizio degli Europei della formazione Under 21. L’Italia debutterà nel giorno d’esordio, mercoledì 11 giugno, contro la Romania.

L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 a Trnava (ecco dove poter seguire in diretta il match).

Gli Azzurrini si trovano nel girone A, lo stesso della Slovacchia, padrona di casa, e della Spagna.

Ma andiamo a scoprire meglio tutte le avversarie dell’Italia U21.

Europei Under 21, dalla Romania alla Slovacchia: le avversarie dell’Italia

Sale l’attesa per gli Europei Under 21 che inizieranno mercoledì 11 giugno. L’Italia si trova nel girone A insieme alla Romania, contro la quale debutterà. Il club è alla quarta presenza consecutiva nella competizione e vorrà sicuramente fare bene.

Gli altri grandi avversari sono i padroni di casa. La Slovacchia infatti potrà contare sul dodicesimo uomo in campo, ovvero i propri tifosi pronti a sostenere la propria Nazionale.

E poi la Spagna

Infine, ultima ma non per importanza, la grande rivale: la Spagna. La Roja è da sempre una delle squadre più temute per i suoi giovani talenti.

Gli Azzurrini sfideranno gli spagnoli nella terza giornata, in programma martedì 17 giugno alle ore 21:00.