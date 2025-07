La probabile formazione dell’Italia femminile per la semifinale dell’Europeo contro l’Inghilterra, Campionesse in carica

Dopo aver riscritto la storia tornando in semifinale di un Europeo 28 anni dopo l’ultima volta, le Azzurre sono pronte a scendere in campo contro l’Inghilterra.

Appuntamento alle 21 di martedì 22 luglio da Ginevra, per una sfida che avrà in palio molto più di una finale per il movimento del calcio femminile.

Davanti ci saranno le inglesi, Campionesse in carica, che hanno vinto tutte e tre le partite del proprio girone e superato la Svezia ai rigori nei quarti di finale.

Chi vince va contro una tra Germania e Spagna. Intanto, di seguito la probabile formazione delle Azzurre.

La probabile formazione dell’Italia contro l’Inghilterra

Non dovrebbe cambiare formazione il commissario tecnico delle Azzurre Soncin rispetto all’undici che ha superato la Norvegia ai quarti di finale grazie alla doppietta di Cristiana Girelli. In porta Giuliani, con la difesa a 4 composta da Di Guglielmo a destra in vantaggio su Lenzini, Salvai, Linari e Oliviero sinistra. A centrocampo Caruso, Giugliano e Severini, che dovrebbe essere preferita a Boattin. Il tridente d’attacco sarà formato ancora da Cantore, Bonansea e Girelli.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Giugliano, Severini; Cantore, Girelli, Bonansea. C.T. Soncin

Dove vedere la gara in tv e streaming

La semifinale degli Europei femminili di calcio, in programma per martedì 22 luglio alle 21, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

Inoltre, sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay.