Euro 2028, cambia il format per le qualificazioni: parteciperanno anche i paesi ospitanti

Con un comunicato ufficiale la UEFA ha reso noto il nuovo format per le qualificazioni agli Europei del 2028

Nuovo Europeo, nuovo format. Con un comunicato sul proprio sito, la UEFA ha reso note le nuove regole riguardanti le qualificazioni a Euro 2028.

La competizione continentale si svolgerà in quatto paesi: Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles. A differenza delle regole attualmente in vigore, che vedono la nazione ospitante già qualificata al torneo, le quattro formazioni dovranno conquistare sul campo il pass per l’Europeo “in casa”.

La UEFA ha sottolineato che Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles saranno sorteggiate in gironi differenti per dare a tutte e quattro l’opportunità di qualificarsi al campionato europeo.

Le novità, però, non sono finite qui. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo format dei prossimi Europei.

Il numero di gironi e le seconde qualificate

I gironi di qualificazione a Euro 2028 saranno 12. Ogni gruppo sarà composto da 4 o 5 Nazionali. Le squadre vincitrici del girone e le 8 migliori seconde si qualificheranno direttamente alla fase finale degli Europei.

Due posti saranno riservati alle 2 nazioni ospitanti meglio classificate che, nonostante non abbiano vinto né rientrano tra le 8 migliori seconde del proprio girone, si qualificheranno comunque alla competizione.

Gli spareggi

Come riportato dalla UEFA, “I posti rimanenti saranno assegnati tramite spareggi tra le rimanenti seconde dei gironi di qualificazione e le migliori vincitrici dei gironi che non si sono qualificate alla UEFA Nations League 2026/27“. È bene sottolineare che il numero di pass per gli Europei ottenuti tramite gli spareggi può variare da due a quattro, a seconda del numero di posti occupati dalle nazioni ospitanti.

Gli scenari comunicati dalla UEFA sono i seguenti:

Entrambi gli slot di qualificazione riservati ai padroni di casa: saranno 8 le squadre a sfidarsi, con semifinali e finali a girone unico, per 2 posti alla fase finale della competizione;

alla fase finale della competizione; Un solo slot riservato ai padroni di casa: agli spareggi parteciperanno 12 squadre. Le 12 Nazionali si sfideranno in tre percorsi per 3 posti agli Europei, sempre con semifinali e finali a girone unico;

agli Europei, sempre con semifinali e finali a girone unico; Nessuno dei 2 slot a disposizione riservato ai padroni di casa: 8 squadre disputeranno quattro spareggi in casa e altrettanti in trasferta, con tutte e 4 le vincenti che approderanno a Euro 2028.