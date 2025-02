Nei playoff di Europa League, l’Ajax di Farioli affronterà in trasferta l’Union St. Gilloise in un campo dalle condizioni problematiche

Dopo l’incredibile cavalcata in campionato, per l’Ajax di Francesco Farioli è tempo di tornare nei campi di Europa League.

Gli olandesi, che non erano partiti benissimo in Eredivisie, hanno ora recuperato tutto il terreno sul Psv, andando al primo posto in classifica con 51 punti e una partita ancora da recuperare.

In Europa League invece, la squadra dell’allenatore italiano è arrivata tredicesima nel super girone. Nei playoff incontrerà la squadra belga dell’Union St. Gilloise.

Questa sarà l’ennesima trasferta europea per Berghuis e compagni, che hanno già affrontato anche i preliminari della competizione. E in questo particolare viaggio, una complicanza in più potrebbe arrivare dalle condizioni del terreno di gioco.

Union St. Gilloise-Ajax: attenzione alle condizioni del campo

“C’è a malapena l’erba“. Così l’attaccante Steven Berghuis ha commentato sulle condizione del campo di Bruxelles, teatro del playoff di andata tra le due squadre. La Uefa aveva pensato di cambiare la sede della gara dato che il terreno di gioco era stato dichiarato completamente allegato. Ma alla fine, non è arrivata nessuna deviazione.

Farioli non ha voluto però cercare alibi, nonostante le tante assenze arrivate nella precedente trasferta contro il Fortuna Sittard proprio per le condizioni del terreno di gioco. Senza Henderson, Van de Boomen e Weghorts, la squadra olandese andrà comunque alla ricerca della vittoria forte dell’ottimo periodo di forma.

