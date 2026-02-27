Europa League, sorteggio fasi finali: quando sarà e come funziona

Dopo le ultime gare dei playoff si svolgerà a Nyon il sorteggio per le fasi finali di Europa League: quando sarà e come funziona

Dopo la Champions League, anche l’Europa League è arrivata alla conclusione dei playoff, che hanno stabilito gli ultimi verdetti per le fasi finali. Il Bologna di Vincenzo Italiano passa il turno con il Brann vincendo anche al Dall’Ara.

Le squadre che si sono già qualificate sono Lione, Aston Villa, Midtjyland, Betis, Porto, Braga, Friburgo e Roma.

Ora si attende dunque il sorteggio per le fasi finali di Europa League. L’appuntamento è venerdì 27 febbraio a Nyon, presso la Casa del Calcio Europeo, alle 13. Successivamente, alle 14, si stabiliranno gli accoppiamenti per la Conference League.

Di seguito tutti i dettagli su come funziona il sorteggio e come seguirlo.

Come funziona il sorteggio delle fasi finali di Europa League e dove vederlo

Le prime otto classificate saranno teste di serie nel sorteggio, e sfideranno le otto vincenti dei playoff. Le teste di serie vengono accoppiate e sorteggiate contro altre coppie delle squadre che hanno superato gli spareggi. La posizione di queste ultime è stata determinata dal sorteggio dei playoff (già effettuato). Il sorteggio stabilirà inoltre il lato del tabellone. Come spiegato dalla UEFA, ci sono infatti quattro urne contenenti le coppie di teste di serie e la prima estratta di ogni coppia verrà posizionata sul lato argento del tabellone, mentre l’altra su quello oro.

In questo modo saranno poi definiti gli accoppiamenti con le vincenti dei playoff. Per quanto riguarda la Roma, già agli ottavi, può sfidare il Bologna (sono infatti possibili i ‘derby’ con squadre della stessa nazione) o la vincente di Dinamo Zagabria-Genk. Una volta stabiliti gli scontri degli ottavi, saranno definiti anche quelli dei quarti e delle semifinali in virtù delle posizioni del tabellone già decise in occasione del sorteggio playoff.

Sarà possibile seguire il sorteggio delle fasi finali di Europa League in diretta su Sky Sport, NOW, Amazon Prime Video e sui canali ufficiali UEFA.

Le date delle fasi finali

Come anticipato, dunque, le squadre di una stessa Federazione potranno già incontrarsi nelle fasi finali: Roma e Bologna rischiano di affrontarsi già agli ottavi. Di seguito tutte le date di ottavi, quarti, semifinali e finale di Europa League.

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

12 e 19 marzo 2026 Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

9 e 16 aprile 2026 Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

30 aprile e 7 maggio 2026 Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)