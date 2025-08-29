Questo sito contribuisce all'audience di

Sorteggio Europa League: le avversarie di Roma e Bologna

Redazione 29 Agosto 2025
Europa League (Imago)
Gli accoppiamenti dell’Europa League 2025/2026: tutte le avversarie delle squadre italiane in corsa per il trofeo

Dopo le ultime partite dei preliminari, che hanno definito il quadro completo delle squadre partecipanti, l‘Europa League 2025/2026 è pronta a partire.

Riflettori puntati su Roma e Bologna, squadre italiane che rappresenteranno la Serie A in questa competizione.

I giallorossi sono in prima fascia, mentre i rossoblù in quarta, che potrebbe portare ad accoppiamenti (sulla carta) più complicati.

I sorteggi sono in programma per venerdì 29 agosto alle 13:00: queste tutte le combinazioni. Da sabato 30 agosto si avranno tutte le date ufficiali.

Le avversarie della Roma

Roma-Lille

Rangers-Roma

Roma -Viktoria Plzen

Celtic-Roma

Roma-Midtjylland

Nizza-Roma

Roma-Stoccarda

Panathinaikos-Roma

Le avversarie del Bologna

Bologna-Salisburgo

Aston Villa-Bologna

Bologna-Celtic

Maccabi Tel-Aviv-Bologna

Bologna-Friburgo

FCSB-Bologna

Bologna-Brann

Celta Vigo-Bologna

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna (imago)
Il calendario

  • Giornata 1: 24 e 25 settembre 2025
  • Giornata 2: 2 ottobre 2025
  • Giornata 3: 23 ottobre 2025
  • Giornata 4: 6 novembre 2025
  • Giornata 5: 27 novembre 2025
  • Giornata 6: 11 dicembre 2025
  • Giornata 7: 22 gennaio 2026
  • Giornata 8: 29 gennaio 2026

Le date della fase a eliminazione diretta

  • Spaereggi fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
  • Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
  • Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
  • Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
  • Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

 