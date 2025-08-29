Sorteggio Europa League: le avversarie di Roma e Bologna
Gli accoppiamenti dell’Europa League 2025/2026: tutte le avversarie delle squadre italiane in corsa per il trofeo
Dopo le ultime partite dei preliminari, che hanno definito il quadro completo delle squadre partecipanti, l‘Europa League 2025/2026 è pronta a partire.
Riflettori puntati su Roma e Bologna, squadre italiane che rappresenteranno la Serie A in questa competizione.
I giallorossi sono in prima fascia, mentre i rossoblù in quarta, che potrebbe portare ad accoppiamenti (sulla carta) più complicati.
I sorteggi sono in programma per venerdì 29 agosto alle 13:00: queste tutte le combinazioni. Da sabato 30 agosto si avranno tutte le date ufficiali.
Le avversarie della Roma
Roma-Lille
Rangers-Roma
Roma -Viktoria Plzen
Celtic-Roma
Roma-Midtjylland
Nizza-Roma
Roma-Stoccarda
Panathinaikos-Roma
Le avversarie del Bologna
Bologna-Salisburgo
Aston Villa-Bologna
Bologna-Celtic
Maccabi Tel-Aviv-Bologna
Bologna-Friburgo
FCSB-Bologna
Bologna-Brann
Celta Vigo-Bologna
Il calendario
- Giornata 1: 24 e 25 settembre 2025
- Giornata 2: 2 ottobre 2025
- Giornata 3: 23 ottobre 2025
- Giornata 4: 6 novembre 2025
- Giornata 5: 27 novembre 2025
- Giornata 6: 11 dicembre 2025
- Giornata 7: 22 gennaio 2026
- Giornata 8: 29 gennaio 2026
Le date della fase a eliminazione diretta
- Spaereggi fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)