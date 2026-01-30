Europa League, è il giorno del sorteggio: sarà Brann contro Bologna | LIVE
È il giorno dei sorteggi per i playoff di Europa League: gli accoppiamenti LIVE verso gli ottavi di finale. Il tabellone completo
Con la Roma che è riuscita ad arrivare tra le prime otto squadre della League Phase, sarà solo il Bologna la squadra italiana a dover affrontare il playoff di Europa League per raggungere gli ottavi di finale.
Per i rossoblù possibili avversarie una tra Dinamo Zagabria e Brann. Poi, agli ottavi ci sarà o Frigurgo o il derby italiano proprio contro la Roma.
Europa League, gli accoppiamenti
- Paok Salonicco – Celta Vigo
- Lille – Stella Rossa
- Panathinaikos – Viktoria Plzen
- Fenerbahce – Nottingham Forest
- Ludogorets – Ferencvaros
- Celtic – Stoccarda
- Brann – BOLOGNA
- Dinamo Zagabria – Genk
Dove vedere i sorteggi
l sorteggio dei playoff dell’Europa League si svolgerà oggi (venerdì 30 gennaio) a Nyon: sarà possibile seguirlo dalle 13 in diretta tv su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e NOW, oltre alla pagina YouTube di Sky Sport per conoscere in tempo reale il nome dell’avversario del Bologna.