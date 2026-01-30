Questo sito contribuisce all'audience di

Europa League, è il giorno del sorteggio: sarà Brann contro Bologna | LIVE

Redazione 30 Gennaio 2026
Trofeo Europa League (IMAGO)
È il giorno dei sorteggi per i playoff di Europa League: gli accoppiamenti LIVE verso gli ottavi di finale. Il tabellone completo

Con la Roma che è riuscita ad arrivare tra le prime otto squadre della League Phase, sarà solo il Bologna la squadra italiana a dover affrontare il playoff di Europa League per raggungere gli ottavi di finale.

Per i rossoblù possibili avversarie una tra Dinamo Zagabria e Brann. Poi, agli ottavi ci sarà o Frigurgo o il derby italiano proprio contro la Roma.

Europa League, gli accoppiamenti

  • Paok Salonicco – Celta Vigo
  • Lille – Stella Rossa
  • Panathinaikos – Viktoria Plzen
  • Fenerbahce – Nottingham Forest
  • Ludogorets – Ferencvaros
  • Celtic – Stoccarda
  • Brann – BOLOGNA
  • Dinamo Zagabria – Genk
Vincenzo Italiano (IMAGO)
Dove vedere i sorteggi

l sorteggio dei playoff dell’Europa League si svolgerà oggi (venerdì 30 gennaio) a Nyon: sarà possibile seguirlo dalle 13 in diretta tv su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e NOW, oltre alla pagina YouTube di Sky Sport per conoscere in tempo reale il nome dell’avversario del Bologna.