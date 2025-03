Le informazioni sui ricavi in caso di passaggio ai quarti di UEFA Europa League

La stagione sta entrando sempre più nel vivo, e per diverse squadre questo significa anche giocarsi appuntamenti importanti con le coppe. L’Europa League, così come la Champions League e la Conference League, è giunta alla fase degli ottavi di finale e sarà decisiva per decretare le 8 migliori squadre che accederanno al turno successivo.

Si tratterà di un doppio confronto, e dunque sarà importante avere continuità nelle due partite. In programma ci sono diversi big match, come Ajax-Eintracht Francoforte e Real Sociedad-Manchester United. In Europa League sono anche impegnate due italiane, precisamente le romane. Dalla parte sinistra del tabellone, la Lazio affronterà il Viktoria Plzen, mentre la Roma di Claudio Ranieri giocherà contro l’Athletic Bilbao.

I biancocelesti hanno concluso la fase campionato da capolista, collezionando 19 punti (gli stessi dell’Athletic Bilbao, ma con una migliore differenza reti). La squadra di Baroni, dunque, è arrivata con un ottimo percorso alle spalle e affronterà la gara di ritorno allo stadio Olimpico.

Discorso diverso per i giallorossi, che con 12 punti si è posizionata in quindicesima posizione. La Roma ha poi superato i playoff nel doppio confronto contro il Porto, accedendo agli ottavi di finale. La squadra di Ranieri, tuttavia, giocherà l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Le altre gare in programma sono Az Alkmaar-Tottenham, Bodo/Glimt-Olympiacos, Fenerbahce-Rangers e Steaua Bucarest-Lione.

I possibili accoppiamenti ai quarti di finale

Il sorteggio di Nyon ha evitato l’euroderby tra Lazio e Roma, che sono finite nelle parti opposte del tabellone. I biancocelesti, in caso di passaggio del turno, affronterebbero la vincente di Bodo/Glimt-Olympiacos. La Lazio dovrà tenere d’occhio anche Ajax-Eintracht Francoforte e AZ Alkmaar-Tottenham, perché uno dei quattro club potrebbe essere l’avversario dell’eventuale semifinale.

Dall’altra parte, invece, la Roma può affrontare Rangers o Fenerbahce: i giallorossi potrebbero dunque ritrovare l’ex allenatore José Mourinho. In caso di semifinale, la squadra di Ranieri dovrà tenere d’occhio una tra Steaua Bucarest, Lione, Real Sociedad e Manchester United.

Europa League, i ricavi in caso di passaggio ai quarti di finale

Il passaggio ai quarti di finale di Europa League porterà anche dei ricavi importanti per i club che si qualificano. In caso di vittoria al termine del doppio confronto le squadre guadagnerebbero 2,5 milioni di euro per il passaggio ai quarti.

Fin qui i club hanno ricavato 1,75 milioni per il passaggio agli ottavi, mentre Lazio e Roma hanno avuto ricavi diversi per il loro posizionamento: 600 mila euro per i biancocelesti, che hanno chiuso tra le prime otto, e 300 mila euro per i giallorossi, tra la nona e la sedicesima posizione.