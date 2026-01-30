Europa League, il calendario completo dei playoff
Il calendario completo delle sfide dei playoff di Europa League: le date e gli orari
Dopo le ultime sfide della League Phase, venerdì 30 gennaio è stato il giorno dei sorteggi dei playoff di Europa League.
Infatti, come da regolamento, le squadre che si sono classificate dalla 9ª alla 24ª posizione dovranno affrontare i playoff per accedere agli ottavi di finale.
Chi passerà i playoff andrà a sfidare le prime 8 classificate che sono già qualificate alla fase ad eliminazione diretta.
Di seguito ecco il calendario completo delle sfide.
Europa League, il calendario delle gare di andata dei playoff
- Fenerbahçe-Nottingham Forest (giovedì 19 febbraio ore 18:45)
- Dinamo Zagabria-Genk (giovedì 19 febbraio ore 18:45)
- PAOK-Celta Vigo (giovedì 19 febbraio ore 18:45)
- Brann-Bologna (giovedì 19 febbraio ore 18:45)
- Celtic-Stoccarda (giovedì 19 febbraio ore 21:00)
- Lille-Stella Rossa (giovedì 19 febbraio ore 21:00)
- Panathinaikos-Viktoria Plzen (giovedì 19 febbraio ore 21:00)
- Ludogorets-Ferencvaros (giovedì 19 febbraio ore 21:00)
Europa League, il calendario delle gare di ritorno dei playoff
- Viktoria Plzen-Panathinaikos (giovedì 26 febbraio ore 18:45)
- Ferencvaros-Ludogorets (giovedì 26 febbraio ore 18:45)
- Stella Rossa-Lille (giovedì 26 febbraio ore 18:45)
- Stoccarda-Celtic (giovedì 26 febbraio ore 18:45)
- Bologna-Brann (giovedì 26 febbraio ore 21:00)
- Genk-Dinamo Zagabria (giovedì 26 febbraio ore 21:00)
- Nottingham Forest-Fenerbahce (giovedì 26 febbraio ore 21:00)
- Celta Vigo-PAOK (giovedì 26 febbraio ore 21:00)