Europa League, il calendario completo dei playoff

Redazione 30 Gennaio 2026
Dopo le ultime sfide della League Phase, venerdì 30 gennaio è stato il giorno dei sorteggi dei playoff di Europa League.

Infatti, come da regolamento, le squadre che si sono classificate dalla 9ª alla 24ª posizione dovranno affrontare i playoff per accedere agli ottavi di finale.

Chi passerà i playoff andrà a sfidare le prime 8 classificate che sono già qualificate alla fase ad eliminazione diretta.

Di seguito ecco il calendario completo delle sfide.

Europa League, il calendario delle gare di andata dei playoff

  • Fenerbahçe-Nottingham Forest (giovedì 19 febbraio ore 18:45)
  • Dinamo Zagabria-Genk (giovedì 19 febbraio ore 18:45)
  • PAOK-Celta Vigo (giovedì 19 febbraio ore 18:45)
  • Brann-Bologna (giovedì 19 febbraio ore 18:45)
  • Celtic-Stoccarda (giovedì 19 febbraio ore 21:00)
  • Lille-Stella Rossa (giovedì 19 febbraio ore 21:00)
  • Panathinaikos-Viktoria Plzen (giovedì 19 febbraio ore 21:00)
  • Ludogorets-Ferencvaros (giovedì 19 febbraio ore 21:00)

Europa League, il calendario delle gare di ritorno dei playoff

  • Viktoria Plzen-Panathinaikos (giovedì 26 febbraio ore 18:45)
  • Ferencvaros-Ludogorets (giovedì 26 febbraio ore 18:45)
  • Stella Rossa-Lille (giovedì 26 febbraio ore 18:45)
  • Stoccarda-Celtic (giovedì 26 febbraio ore 18:45)
  • Bologna-Brann (giovedì 26 febbraio ore 21:00)
  • Genk-Dinamo Zagabria (giovedì 26 febbraio ore 21:00)
  • Nottingham Forest-Fenerbahce (giovedì 26 febbraio ore 21:00)
  • Celta Vigo-PAOK (giovedì 26 febbraio ore 21:00)