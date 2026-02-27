Europa League, agli ottavi sarà derby italiano tra Roma e Bologna
Alle 13:00 si è tenuto il sorteggio per gli ottavi di finale di UEFA Europa League: il Bologna affronterà la Roma in un derby italiano
Sarà derby tutto italiano agli ottavi di finale di Europa League. Il Bologna di Vincenzo Italiano, qualificato grazie al successo nei playoff contro il Brann, affronterà e la Roma di Gian Piero Gasperini.
Riguardo gli altri ottavi, l’Aston Villa affronterà il Lille in uno degli accoppiamenti più affascinanti del tabellone.
L’altra inglese in corsa in Europa League – il Nottingham Forest – affronterà invece il Midtjylland.
Di seguito il tabellone completo degli ottavi di finale.
Il tabellone completo
- Bologna-Roma (andata 12 marzo ore 18.45, ritorno 19 marzo ore 21)
- Lille-Aston Villa (andata 12 marzo ore 18.45, ritorno 19 marzo ore 21)
- Panathinaikos-Real Betis (andata 12 marzo ore 18.45, ritorno 19 marzo ore 21)
- Stoccarda-Porto (andata 12 marzo ore 18.45, ritorno 19 marzo ore 21)
- Celta Vigo-Lione (andata 12 marzo ore 21, ritorno 19 marzo ore 18.45)
- Genk-Friburgo (andata 12 marzo ore 21, ritorno 19 marzo ore 18.45)
- Ferencvaros-Braga (andata 12 marzo ore 21, ritorno 18 marzo ore 16.30)
- Nottingham Forest-Midtjylland (andata 12 marzo ore 21, ritorno 19 marzo ore 18.45)