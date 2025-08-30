Europa League, le date delle gare di Roma e Bologna

Europa League 2025/2026: ecco gli accoppiamenti delle squadre italiane e tutte le date ufficiali.

Si apre la nuova stagione di Europa League con il sorteggio che ha rivelato gli accoppiamenti della League Phase.

Ci sono però alcune novità. Tra queste quella relativa alle teste di serie stabilite nella prima fase con le prime quattro classificate, che giocheranno in casa il ritorno nei quarti di finale (e le prime due piazzate anche in semifinale).

E se una testa di serie viene eliminata, la squadra che la elimina assume il suo ranking nel tabellone.

Le italiane in corsa nell’Europa League 2025/26 saranno 2: Roma e Bologna. Ecco le date e gli orari.

Le avversarie della Roma

Nizza- Roma il 24 settembre alle 21

il 24 settembre alle 21 Roma -Lille il 2 ottobre alle 18:45

-Lille il 2 ottobre alle 18:45 Roma -Plzen il 23 ottobre alle 21

-Plzen il 23 ottobre alle 21 Rangers- Roma il 6 novembre alle 21

il 6 novembre alle 21 Roma -Midtjylland il 27 novembre alle 18:45

-Midtjylland il 27 novembre alle 18:45 Celtic- Roma l’11 dicembre alle 21

l’11 dicembre alle 21 Roma -Struttgart il 22 gennaio alle 21

-Struttgart il 22 gennaio alle 21 Panathinaikos-Roma il 29 gennaio alle 21

Le avversarie del Bologna

Aston Villa- Bologna il 25 settembre alle 21

il 25 settembre alle 21 Bologna -Friburgo il 2 ottobre alle 18:45

-Friburgo il 2 ottobre alle 18:45 FCSB- Bologna il 23 ottobre alle 18:45

il 23 ottobre alle 18:45 Bologna -SK Brann il 6 novembre alle 21

-SK Brann il 6 novembre alle 21 Bologna -Salzburg il 27 novembre alle 21

-Salzburg il 27 novembre alle 21 Real Club Celta- Bologna l’11 dicembre alle 21

l’11 dicembre alle 21 Bologna -Celtic il 22 gennaio alle 18:45

-Celtic il 22 gennaio alle 18:45 Maccabi-Bologna il 29 gennaio alle 21