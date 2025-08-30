Europa League, le date delle gare di Roma e Bologna
Europa League 2025/2026: ecco gli accoppiamenti delle squadre italiane e tutte le date ufficiali.
Si apre la nuova stagione di Europa League con il sorteggio che ha rivelato gli accoppiamenti della League Phase.
Ci sono però alcune novità. Tra queste quella relativa alle teste di serie stabilite nella prima fase con le prime quattro classificate, che giocheranno in casa il ritorno nei quarti di finale (e le prime due piazzate anche in semifinale).
E se una testa di serie viene eliminata, la squadra che la elimina assume il suo ranking nel tabellone.
Le italiane in corsa nell’Europa League 2025/26 saranno 2: Roma e Bologna. Ecco le date e gli orari.
Le avversarie della Roma
- Nizza-Roma il 24 settembre alle 21
- Roma-Lille il 2 ottobre alle 18:45
- Roma-Plzen il 23 ottobre alle 21
- Rangers-Roma il 6 novembre alle 21
- Roma-Midtjylland il 27 novembre alle 18:45
- Celtic-Roma l’11 dicembre alle 21
- Roma-Struttgart il 22 gennaio alle 21
- Panathinaikos-Roma il 29 gennaio alle 21
Le avversarie del Bologna
- Aston Villa-Bologna il 25 settembre alle 21
- Bologna-Friburgo il 2 ottobre alle 18:45
- FCSB-Bologna il 23 ottobre alle 18:45
- Bologna-SK Brann il 6 novembre alle 21
- Bologna-Salzburg il 27 novembre alle 21
- Real Club Celta-Bologna l’11 dicembre alle 21
- Bologna-Celtic il 22 gennaio alle 18:45
- Maccabi-Bologna il 29 gennaio alle 21