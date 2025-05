Europa League, Tottenham avanti all’intervallo: decide il gol di Johnson

Il primo tempo della finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United vede gli Spurs avanti nel risultato

Serata di gala al San Mames di Bilbao, dove si stanno affrontando Tottenham e Manchester United nella finale di Europa League.

Dopo 45 minuti sono gli Spurs ad andare a riposo in vantaggio, grazie a un gol di Brennan Johnson arrivato poco prima del recupero.

Per il resto il primo tempo è stato piuttosto noioso e di conseguenza equilibrato, con la paura che ha fatto da padrona.

Altri 45 minuti per fare la storia: toccherà ai londinesi alzare un trofeo per la prima volta dopo decine di anni o ai Red Devils tornare grandi per una notte?