Le previsioni per gli accoppiamenti dei playoff di Europa League 2025/2026 in base alla classifica attuale

Bisognerà attendere che passino le festività natalizie e arrivi gennaio, per vivere gli ultimi 180 minuti della League Phase di Europa League 2025/26.

Ma il meccanismo della competizione permette già di ipotizzare quali sarebbero, ad oggi, gli abbinamenti per la prossima fase, quella dei playoff, ma anche per gli ipotetici ottavi di finale.

Così come anche per la Champions, infatti, dopo le prime 8 partite della League Phase, le squadre potranno accedere direttamente agli ottavi, oppure essere costrette ai playoff per una sfida da dentro-fuori.

Sono ovviamente Roma e Bologna le squadre italiane che partecipano a questa edizione di Europe League. Scopriamo dunque le loro possibili avversarie (e non solo), dopo i risultati della 6ª partita.

Europa League, gli accoppiamenti per i playoff

Complice la vittoria contro il Celtic Glasgow, la Roma di Gasperini centra il terzo successo consecutivo in EL e si porta al 10° posto in classifica con 12 punti. 13° posto, invece, per il Bologna di Italiano, a quota 11 dopo la vittoria contro il Celta Vigo targata Federico Bernardeschi. Allo stato attuale, ecco come sarebbero gli attuali accoppiamenti delle squadre italiane (e anche tutti gli altri), considerando che giallorossi e rossoblù si troverebbero tra le squadre qualificate ai playoff come teste di serie.

ROMA contro LUDOGORETS o CELTIC;

contro LUDOGORETS o CELTIC; BOLOGNA contro CELTA VIGO o LILLE;

contro CELTA VIGO o LILLE; STOCCARDA contro LUDOGORETS o CELTIC;

NOTTINGHAM FOREST contro YOUNG BOYS o BRANN;

FENERBAHCE contro YOUNG BOYS o BRANN;

VIKTORIA PLZEN contro CELTA VIGO o LILLE;

PANATHINAIKOS contro STELLA ROSSA o PAOK;

GENK contro STELLA ROSSA o PAOK.

I possibili accoppiamenti per gli ottavi

Seguendo la stessa logica, dunque, è possibile dedurre quali sarebbero anche gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, sempre considerando la situazione in classifica al termine della 6ª giornata di League Phase, con le squadre dalla 1ª all’8ª posizione che accederebbero direttamente a questa fase della competizione.

BRAGA contro LUDOGORETS/CELTIC o STOCCARDA/ ROMA ;

; PORTO contro LUDOGORETS/CELTIC o STOCCARDA/ ROMA ;

; ASTON VILLA contro CELTA/LILLE o BOLOGNA /VIKTORIA PLZEN;

/VIKTORIA PLZEN; BETIS contro BRANN/FENERBAHCE o BOLOGNA /VIKTORIA PLZEN

/VIKTORIA PLZEN LIONE contro STELLA ROSSA/PAOK o PANATHINAIKOS/GENK;

MIDTJYLLAND contro STELLA ROSSA/PAOK o PANATHINAIKOS/GENK;

FRIBURGO contro YOUNG BOYS/BRANN o NOTTINGHAM FOREST/FENERBAHCE;

FERENCVAROS contro YOUNG BOYS/BRANN o NOTTINGHAM FOREST/FENERBAHCE