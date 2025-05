Europa League 2025-2026, le fasce per il sorteggio

Le fasce complete per il sorteggio della stagione 2025-2026 di Europa League.

Terminata la stagione con la vittoria del Tottenham, si pensa già all’edizione dell’Europa League del 2025-2026.

Questa sarà la seconda stagione disputata con il nuovo formato con la fase campionato a 36 squadre, così come per la Uefa Champions League.

C’è quindi attesa per le squadre italiane che parteciperanno alla competizione: Roma e Bologna (vincitrice della Coppa Italia).

Ma come funzionerà il sorteggio e quali saranno le fasce delle nostre italiane? Andiamo a scoprirlo.

Europa League 2025-26, come funziona il sorteggio

La seconda stagione con il nuovo format di Europa League inizierà il 10 luglio e proseguirà fino alla finale del 20 maggio 2026 a Istanbul. Tredici squadre si qualificano direttamente alla fase campionato, mentre 12 posti vengono assegnati tramite le qualificazioni che culminano con gli spareggi di agosto. Il tabellone a 36 squadre è completato da 11 squadre sconfitte al terzo turno di qualificazione e agli spareggi di Champions League.

I sorteggi per la competizione inizieranno quindi il prossimo 17 giugno per stabilire il primo turno di qualificazione. Il 18 e 21 giugno poi verranno sorteggiati il secondo e terzo turno di qualificazione. Per gli spareggi si dovrà aspettare fino al 4 agosto. Mentre per la fase campionato il 29 agosto. Si entrerà poi nel vivo della competizione con i sorteggi per la fase a eliminazione diretta, in programma il prossimo 30 gennaio 2026, e gli ottavi di finale il 27 febbraio. Ma in che fasce si trovano le italiane?

Europa League, le fasce del sorteggio

Per capire il quadro completo delle fasce del sorteggio si dovrà aspettare di conoscere tutte le squadre qualficate. nel frattempo però si può delineare un possibile scenario.

FASCIA 1

Roma

Porto

FASCIA 1/2

Lille

FASCIA SCONOSCIUTA

Real Betis

Aston Villa

Lione

Friburgo

Crystal Palace

Bologna

Celta Vigo

Stoccarda

Go Ahead Eagles