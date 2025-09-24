Europa League, la classifica della League Phase
La classifica della League Phase di Europa League 2025/2026: dove sono posizionate Roma, Bologna e tutte le altre squadre
Con il nuovo formato della competizioni europee, partita dopo partita verrà delineata la super classifica delle 36 squadre in lotta per alzare il trofeo a fine stagione.
Le prime otto accederanno direttamente alla fase successiva, mentre dalla nona alla ventiquattresima posizione verranno svolti i play-off. Saranno direttamente eliminate, infine, le ultime dodici formazioni classificate.
A rappresentare l’Italia ci sono il Bologna, classificatosi dopo la vittoria della Coppa Italia la scorsa stagione e la Roma, grazie alla quinta posizione guadagnata in campionato.
Di seguito la graduatoria completa aggiornata sfida dopo sfida: da qui parte il percorso per capire chi succederà al Tottenham, che ha vinto l’ultima edizione in una finale tutta inglese contro il Manchester United.
Europa League, la classifica della League Phase
- Aston Villa
- Basilea
- Bologna
- Braga
- Brann
- Celta Vigo
- Celtic
- Dinamo Zagabria
- FCSB
- Fenerbahçe
- Ferencàros
- Feyenoord
- Friburgo
- Genk
- Go Ahead Eagles
- Lille
- Ludogorets
- Lyone
- M. Tel-Aviv
- Malmo
- Midtjylland
- Nizza
- Nottingham Forest
- Paok
- Panathinaikos
- Porto
- Rangers
- Betis
- Stella Rossa
- Roma
- RB Salisburgo
- Sturm
- Stoccarda
- Utrecht
- Viktoria Plzen
- Young Boys
Le gare della prima giornata
Mercoledì 24 settembre 2025
- PAOK – M. Tel-Aviv alle 18:45
- Midtjylland – Sturm Graz alle 18:45
- Dinamo Zagabria – Fenerbahçe alle 21
- Real Betis – Nottingham Forest alle 21
- Braga – Feyenoord alle 21
- Stella Rossa – Celtic alle 21
- Friburgo – Basilea alle 21
- Nizza – Roma alle 21
- Malmo – Ludogorets alle 21
Giovedì 25 settembre 2025
- Lille – Brann alle 18:45
- Go Ahead Eagles – FCSB alle 18:45
- Rangers – Genk alle 21
- Salisburgo – Porto alle 21
- Aston Villa – Bologna alle 21
- Ferencvaros – Viktoria Plzen alle 21
- Young Boys – Panthinaikos alle 21
- Stoccarda – Celta Vigo alle 21
- Utrecht – Lyone alle 21