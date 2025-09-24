Europa League 2025/2026, calendario e date

Pallone Europa League (Imago)

Prende il via oggi la nuova edizione dell’Europa League: il calendario e tutte le date in cui si scenderà in campo

Prende il via la nuova edizione dell’Europa League, che si preannuncia essere parecchio entusiasmante. Tra le squadre favorite alla vittoria finale anche le due italiane, Roma e Bologna, che si presentano all’appuntamento con tanta voglia di far bene.

Chi prenderà il posto del Tottenham campione in carica? È ancora presto per scoprirlo, ma è già partito il conto alla rovescia in vista del 20 maggio 2026, data della finale che si giocherà a Istanbul.

Intanto, si apre la League Phase che – come lo scorso anno – vedrà le squadre partecipanti disputare 8 partite tra il 24 settembre e il 29 gennaio. A quel punto, le prime 8 in classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre tra il 9° e 24° posto si contenderanno un posto tramite i playoff, in programma il 19 e il 26 febbraio.

Sarà poi tempo di ottavi e quarti di finale, mentre le semifinali si giocheranno il 30 aprile e il 7 maggio. Di seguito, tutte le date dell’edizione 2025/2026.

Calendario e date dell’Europa League 2025/2026

League Phase

Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025

Seconda giornata: 2 ottobre 2025

Terza giornata: 23 ottobre 2025

Quarta giornata: 6 novembre 2025

Quinta giornata: 27 novembre 2025

Sesta giornata: 11 dicembre 2025

Settima giornata 7: 22 gennaio 2026

Ottava giornata: 29 gennaio 2026

Fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)