La Roma di Claudio Ranieri passa il playoff di Europa League contro il Porto: ecco le possibili avversarie agli ottavi.

Il pareggio al Do Dragao ha dato un piccolo vantaggio alla Roma, che, all’Olimpico, non ha tradito le aspettative. Gli uomini di Claudio Ranieri hanno battuto il Porto, grazie a una super prestazione di Paulo Dybala e al gol in chiusura di Nicolò Pisilli.

La Roma scoprirà il proprio avversario negli ottavi di finale di Europa League soltanto venerdì 21 febbraio, data del sorteggio.

I sorteggi potrebbero regalare una sfida storica quanto crudele ai tifosi: i giallorossi potrebbero sfidare o l’Athletic Club, seconda classificata nella group phase, oppure la Lazio, per un derby che varrebbe molto di più del solito. In caso di sorteggio con i biancocelesti, sarebbe il primo derby europeo della Capitale.

Bisognerà comprendere in quale parte del tabellone finirà la squadra di Ranieri, le alternative sono o la prima o la seconda classificata della prima fase.

Europa League, le possibili avversarie della Roma agli ottavi

Grazie al passaggio del turno ai playoff, con la vittoria all’Olimpico per 3 a 2. che ha permesso alla Roma di superare il Porto, i giallorossi si sono garantiti il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Il prossimo turno della competizione si giocherà tra il 6 e il 13 marzo, con il sorteggio previsto per il 21 febbraio. La Roma dovrà comprendere chi affrontare tra:

Lazio

Athletic Club

Europa League, le date della fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo

6 e 13 marzo Quarti di finale: 10 e 17 aprile

10 e 17 aprile Semifinali: 1 e 8 maggio

1 e 8 maggio Finale: 21 maggio (Bilbao)