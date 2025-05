Euro 2028, la UEFA ha svelato le modalità di qualificazione: il regolamento

La UEFA ha ufficializzato le modalità di qualificazione al prossimo Europeo che si terrà nel 2028 nel Regno Unito e in Irlanda

Il Comitato Esecutivo della UEFA si è riunito a Bilbao, nella giornata odierna di mercoledì 21 maggio, in occasione della finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United.

Durante l’incontro si è discusso anche sul prossimo Europeo che si terrà nel 2028 in nove sedi del Regno Unito e in Irlanda.

Sono state prese le seguenti decisioni: “Saranno formati dodici gironi di qualificazione da quattro o cinque squadre. Parteciperanno alle qualificazioni anche Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles, i paesi ospitanti, sorteggiate in gironi separati.”

Chiarite anche le modalità di qualificazione: “Le 12 vincitrici dei gironi e le 8 migliori seconde classificate (20 squadre) accederanno direttamente alla fase finale di EURO 2028”.

Le decisioni della UEFA su Euro 2028

Il comunicato prosegue con una precisazione sulle squadre ospitanti: “Due posti nella fase finale saranno riservati alle due nazioni ospitanti meglio classificate che non si saranno qualificate come vincitrici del girone o come migliori seconde dopo il completamento della fase a gironi di qualificazione”.

E su gli spareggi: “I posti rimanenti saranno assegnati tramite spareggi tra le restanti seconde classificate nei gironi di qualificazione e le vincitrici dei gironi non qualificati della UEFA Nations League 2026-27 con la miglior posizione in classifica”.