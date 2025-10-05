PSG ripreso da… Mbappè: il Lille pareggia grazie al fratello di Kylian

Ethan Mbappe firma il gol del pareggio sotto lo sguardo del fratello Kylian: PSG fermato dal giovane talento del Lille

Il Paris-Saint Germain si fa riprendere in casa del Lille. La squadra guidata da Bruno Genesio riesce a conquistare un punto contro i campioni di Francia grazie a un gol di Ethan Mbappe, fratello di Kylian Mbappe – nel club parigino fino al 2023/24. Si tratta della seconda firma in campionato per lui, dopo aver trovato la prima gioia contro il Tolosa alla quarta giornata.

Entrato all’81’ al posto di Matias Fernandez, gli sono bastati pochi minuti per incidere sul match: all’85’ ha trovato il gol del pareggio, celebrando la rete con l’iconica esultanza del fratello maggiore. In tribuna, l’attaccante del Real Madrid ha assistito alla scena, lasciandosi scappare un sorriso dopo la rete.

Reduce da una prima stagione al Lille con appena 14 presenze e nessun gol all’attivo, il fratello di Kylian Mbappe è partito alla grande in questo campionato, e punta ora ad affermarsi il più possibile. L’obiettivo è chiaro: essere finalmente visto da tutti come Ethan, non come “fratello di Mbappe”.