Milan, Estupiñan: “Eredità di Theo? Ora tocca a me. Voglio onorare il numero di Cafù”

Le parole di Pervis Estupiñan nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Milan

Il Milan si prepara a ripartire senza Theo Hernandez. Salutato il francese, volato verso l’Al Hilal, i rossoneri hanno individuato il sostituto in Pervis Estupiñan. L’ex terzino del Brighton si è presentato in conferenza stampa: “Tutto il mondo conosce il Milan. È un club magnifico, voglio godermi ogni momento. Ho lavorato tanto per arrivare qui, è un sogno che diventa realtà“.

Non sarà certo semplice raccogliere l’eredità dell’ex numero 19: “Tutti sappiamo che Theo è un giocatore eccellente, con un piede finissimo. Qui ha lasciato il segno. Ma ora tocca a me, questo è il mio momento e sono felice di occupare quella fascia. Lavorerò duramente per dimostrare che sono in grado di restituire al Milan la fiducia riposta in me. Il mio obiettivo è vincere più titoli possibili e, personalmente, voglio accumulare gol e assist“.

Estupiñan ha scelto il numero 2 per la sua avventura in rossonero, non certo un numero banale nella storia del Milan: “Avere il 2 di Cafu, che tra l’altro ha detto cose molto belle sul mio conto, è uno stimolo molto grande, è un numero che voglio onorare“.

Nella sua avventura al Brighton, il terzino ecuadoriano ha lavorato anche con De Zerbi: “Mi ha aiutato con la lingua, è un grandissimo tecnico, personalmente mi ha aiutato tantissimo. Gli faccio i complimenti per le sue qualità umane e tecniche. La mia caratteristica è che difendo ma allo stesso tempo salgo e attacco, mi piace dialogare con centrocampisti e attaccanti“.

Estupiñan: “Non vedo l’ora di giocare con Leao. E Allegri…”

Nella sua fascia, l’ex terzino del Brighton spesso si troverà a giocare fianco a fianco con Leao: “Non vedo l’ora di giocare con lui, sappiamo tutti che piedi ha, sono motivatissimo dal fatto di giocare al suo fianco. Con lui dalla stessa parte so che potremo avere dei buoni vantaggi, è qualcosa che mi galvanizza. Mi ha accolto molto bene“.

Pervis Estupiñan ha parlato anche del rapporto con Allegri: “L’impatto è stato buono, è una persona molto piacevole, che ama scherzare, ma quando si deve lavorare diventa serissimo. Il mio obiettivo è restare qui per tanto tempo, vorrei scrivere la storia in questo club“.

Terracciano: “Il Milan è l’apice di un percorso”

Giornata di presentazione anche per Pietro Terracciano, arrivato dalla Fiorentina: “Ero curioso di conoscere Maignan, è un grande campione. Mi ha accolto benissimo nel gruppo e ne sono felice . Da fuori dà una sensazione di presenza in campo, di mentalità, e dal vivo ha confermato tutto. Non per caso è il capitano“.

Per il classe ’90 è la realizzazione di un sogno: “Arrivare al Milan a 35 anni è motivo di orgoglio per me, qualcosa di straordinario, è l’apice di un percorso iniziato tanti anni fa. Per me sarà importante essere pronto in ogni momento perché so bene che qui i punti sono più importanti rispetto ad altre piazze. Ho scelto la numero 1 perché sono cresciuto con una generazione di portieri che avevano sempre quello, mi è venuto naturale“.