Milan, offerta per Estupinan: si lavora per abbassare la richiesta del Brighton

Offerta del Milan per Pervis Estupiñán: i 12 milioni dei rossoneri sono troppo bassi per il Brighton. Si lavora per limare la richiesta.

Il Milan punta su Pervis Estupiñán per la corsia sinistra. Il club rossonero ha presentato un’offerta intorno ai 12 milioni di euro per il laterale difensivo ecuadoriano del Brighton, ma la valutazione del club inglese è sensibilmente più alta.

Nonostante la distanza tra domanda e offerta, il Milan può contare sulla volontà del giocatore, che sarebbe affascinato dall’idea di vestire la maglia rossonera e ha già fatto sapere di voler trasferirsi a Milano.

L’agente Jorge Mendes è al lavoro per cercare di limare le richieste del Brighton e favorire la buona riuscita della trattativa. Non sarà un’operazione semplice, ma la volontà di Estupiñán di approdare in Serie A potrebbe rivelarsi decisiva nelle prossime settimane.

Il giocatore arriva da una stagione da 30 presenze in Premier League, condite da un gol e un assist.